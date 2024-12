Azerbeidzjan hekelt gedrag Rusland na Embraer-crash

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev is helemaal klaar met de reactie vanuit Rusland op de crash met de Embraer E190 van Azerbaijan Airlines. Op de Azerbeidzjaanse televisie beschuldigt hij Rusland openlijk van de crash.

‘We kunnen duidelijk zien dat het vliegtuig door Rusland is neergeschoten, dat is een feit,’ zegt Aliyev in het interview. ‘Niemand kan dit ontkennen,’ gaat hij door, ‘opnieuw, we zeggen niet dat het expres is gebeurd, maar zo is het gegaan.’

Direct na de crash berichtten Russische autoriteiten dat het toestel neerstortte als gevolg van een birdstrike. Daarop kwamen ze later terug en vervolgens gaven ze de schuld aan dichte mist en de aanwezigheid van Oekraïense drones. Gaten in de staart tonen aan dat het vliegtuig is geperforeerd door vele metalen deeltjes. Experts wijzen daarom op Russische luchtafweer, die was op kerstochtend actief na een Oekraïense drone-aanval.

‘Het feit dat de romp is doorzeefd met gaten, toont aan dat de theorie waarin het toestel een zwerm vogels raakte… volledig van de agenda verdwenen is. Het is mogelijk dat, toen het toestel schade opliep, de piloten dit als een birdstrike beoordeelden. Ze zullen waarschijnlijk nooit verwachten dat ons vliegtuig geraakt zou worden vanaf de grond terwijl het over een land vliegt waarmee Azerbeidzjan bevriend is’, aldus Aliyev.

‘De Russen verdoezelen schuld’

Een Russische dispatcher beweerde dat een zuurstoftank explodeerde in het vliegtuig, nog voor de crash. ‘Dit is wederom een teleurstellend en verassend moment’ dat ‘duidelijk aantoont dat de Russen schuld proberen te verdoezelen’, vervolgt de Azerbeidzjaanse president. ‘Dat zou natuurlijk ongepast zijn van iedereen’.

Aliyev zegt dat Poetin zaterdag, ruim drie dagen na de crash, weliswaar excuses aanbood dat het ongeluk boven Russisch grondgebied plaatsvond. Bovendien erkent Poetin dat de Russische luchtafweer wel degelijk actief was op kerstochtend. Een schuldbekentenis voor de crash was echter teveel gevraagd. Zondag was er nogmaals telefonisch contact tussen beide presidenten volgens Russisch staatspersbureau TASS. Daarover is verder niks bekend.

In het interview zegt Aliyev dat Rusland simpelweg alle schuld op zich moet nemen en haar excuses moet aanbieden in plaats van met ‘absurde theorieën’ te komen. ‘Het is daarom belangrijk dat Rusland schuld bekent, tijdig excuses aanbiedt aan Azerbeidzjan, dat als een vriendelijk land wordt beschouwd, en het publiek hierover informeert. Dit zijn maatregelen en stappen die ondernomen hadden moeten worden. Helaas, in de eerste drie dagen, hoorden we niks vanuit Rusland behalve enkele absurde theorieën’.