KLM reageert op drie incidenten in één weekend

KLM kreeg afgelopen weekend met drie incidenten te maken. De luchtvaartmaatschappij noemt dat puur toeval.

Iedere airline krijgt gedurende het jaar weleens te maken met een incident, zo ook KLM. Afgelopen jaar moest de maatschappij enkele keren terugkeren of uitwijken, maar dit weekend gebeurde dat tot drie keer toe. Vaker dan normaal, beaamt de luchtvaartmaatschappij. De timing is volgens een woordvoerder van KLM dan ook ‘uitermate ongelukkig’. ‘Dit komt niet dagelijks voor, normaliter is er bij ons enkele keren per maand reden voor de gezagvoerder om in te grijpen in het vluchtschema’, reageert hij bij de NOS.

Drie incidenten

Afgelopen vrijdagavond steeg een Boeing 737-800 van KLM op vanuit Oslo Gardermoen Airport in de richting van Schiphol. Vlak na take-off zou ‘een hard geluid’ te horen zijn geweest. Het Noorse VG schreef dat rook uit de linkermotor kwam. Het vliegtuig klom niet verder dan 5.000 voet (ongeveer 1.500 meter) en maakte na circa een halfuur een ongeplande landing op Oslo Torp Sandefjord Airport. Na de landing reed de 737 ook nog eens het gras naast de baan in.

Een dag later keerden twee 777’s van KLM terug naar Schiphol. De eerste, registratie PH-BVS, maakte ter hoogte van Azerbeidzjan een omkeer nadat problemen met het drinkwatersysteem aan boord zich voordeden. Rond 23:30 uur landde de 777 weer in Amsterdam. Op datzelfde tijdstip arriveerde eveneens een andere 777, registratie PH-BQD, op Schiphol wegens een ongespecificeerd technisch mankement. ‘Elk mankement is er een te veel, het veroorzaakt veel overlast voor passagiers’, aldus de woordvoerder van KLM. Bij alle drie de incidenten raakte niemand gewond.

Twee crashes deze week

Dat deze drie incidenten uitgelicht worden, heeft volgens Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, eveneens te maken met de crashes van een Embraer E190 van Azerbeidzjan Airlines en de 737-800 van Jeju Air. Beide ongevallen waren fataal. ‘Nu is er drie keer iets bij KLM, dat is puur toeval. Wereldwijd is er iedere dag wel een handjevol vluchten met een technisch probleem’, aldus Melkert.