Swiss-bemanningslid overleden na noodlanding

Een week nadat een Swiss-A220 een noodlanding maakte in het Oostenrijkse Graz, deelt de maatschappij het nieuws mee dat één van de crewleden is overleden. Hij lag al een week op de intensive care.

Op maandag 23 december was de Airbus A220-300, registratie HB-JCD, onderweg van de Roemeense hoofdstad Boekarest naar Zürich. Onderweg vond er rookontwikkeling plaats in de cockpit en de cabine. Het Swiss-toestel moest als gevolg een noodlanding maken in Graz. Aan boord waren 74 passagiers en vijf bemanningsleden. Na het incident belandden twaalf passagiers en twee cabinepersoneel-leden in Oostenrijk in het ziekenhuis. Inmiddels is iedereen weer uit het ziekenhuis ontslagen, met uitzondering van het overleden crewlid. Hij was inmiddels op de intensive care beland.

Over de precieze doodsoorzaak wil Swiss geen informatie delen uit respect voor het overleden slachtoffer. Verschillende media wijten de rookontwikkeling aan een olielek in de motor. Het onderzoek is echter nog gaande. Swiss zegt het onderzoek uit te breiden maar geeft eveneens aan toegang tot verschillende databronnen te missen. Dat komt doordat de Zwitserse Lufthansa-dochter moet afwachten totdat de autoriteiten in Oostenrijk hun onderzoek afronden.

‘De dood van onze collega doet ons enorm veel verdriet,’ zegt Swiss-topman Jens Fehlinger. ‘Wij blijven hier allen achter met geschokte en rouwende gevoelens. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, wiens pijn we ons niet kunnen inbeelden. Ik bied hun mijn diepste condoleances aan en namens ons allemaal vanuit Swiss.’

Aan de grond

Het specifieke toestel, een A220-300, staat vooralsnog aan de grond in Graz volgens gegevens van FlightRadar24. Het onderzoek is nog steeds aan de gang. Volgens Swiss wil de luchtvaartmaatschappij begrijpen hoe de motor uitviel, aldus de maatschappij tegenover aeroTELEGRAPH. ‘Eerste analyses wijzen op een tot nu toe onbekend foutbeeld.’ Zowel de fabrikant Pratt & Whitney als de autoriteiten zouden echter hebben verklaard dat er geen ‘fundamenteel, veiligheid-gerelateerd probleem’ is.