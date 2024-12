Wizz Air krijgt steun van Pratt & Whitney

Wizz Air gaat een moeilijke tijd tegemoet. De problemen met de Pratt & Whitney-motoren zijn nog altijd niet opgelost en de luchtvaartmaatschappij verwacht dat tenminste veertig toestellen aan de grond moeten blijven tot in fiscaal jaar 2026.

Op de laatste dag van het jaar brengt Wizz Air naar buiten dat ze een nieuw ondersteuningsakkoord sluit met Pratt & Whitney. De motorfabrikant gaat commerciële ondersteuning verlenen waaronder operationele dienstverleningen en een compensatiepakket voor de gestationeerde vliegtuigen.

Een groot deel van Wizz Air’s Airbus-vloot staat aan de grond sinds 2023; op dit moment een kleine dertig toestellen. Destijds verklaarde Pratt & Whitney dat enkele duizenden motoren die op zeven onderdelen moeten worden geïnspecteerd. Het leidde ertoe dat de airline in september 2023 ruim tien procent minder capaciteit tot haar beschikking had.

Ook KLM heeft problemen met de motoren van Pratt & Whitney. Daarvoor heeft de Nederlandse airline een oplossing gevonden.

Verergerende problemen

De kwestie met de motoren is niet het enige probleem voor de Hongaarse budgetvlieger. Wizz Air heeft eveneens te maken met de conflicten in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij moest veel routes schrappen als gevolg van het oplaaiende geweld. Wizz Air had in de tweede helft van fiscaal jaar 2024 een lagere winst dan verwacht als gevolg.

Er is niet enkel slecht nieuws voor Wizz Air, er gloort ook licht aan de horizon. Vanaf 2026 verwacht de Hongaarse budgetvlieger veel nieuwe toestellen in ontvangst te kunnen nemen. De maatschappij plaatste halverwege 2023 een order voor 75 nieuwe Airbus A321neo’s.

In diezelfde periode was Wizz Air de ontvanger van de eerste A321neo die in Tianjin, China, is gebouwd en aan een niet-Chinese luchtvaartmaatschappij werd overgedragen. Het vliegtuig, registratie 9H-WDR, arriveerde op 28 juni 2023 op Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) en begon de dag erna met operaties.