Zwarte dozen gecrashte 737 Zuid-Korea hebben kuren

Enkele dagen na het crashen van Jeju Air vlucht 7C2216 is het onderzoek in volle gang. Onderzoekers vonden eerder al de zwarte dozen. Één van deze apparaten blijkt echter niet volledig intact te zijn.

De zwarte dozen zijn essentieel om meer duidelijkheid te vergaren bij het ongeluk met de Boeing 737-800. De vluchtgegevensrecorder is één van deze dozen en verzamelt data zoals altitude en snelheid. Deze mist echter een zogenaamde connector die de dataopslag verbindt met het benodigde stroomelement.

‘Een expert is volop bezig met het zoeken naar manieren om de gegevens in het apparaat te herstellen,’ aldus viceminister voor Luchtvaart Joo Jong-wan op een persconferentie dinsdag. Het ministerie is probeert het probleem ‘zo snel als mogelijk’ op te lossen. Joo gaf niet aan hoelang het onderzoek zou duren.

De autoriteiten zijn er eveneens in geslaagd de andere zwarte doos te vinden. Deze werkt naar behoren en de onderzoekers werken aan het tappen van opnames van het radiocontact, contact tussen de crewleden en eventuele motorgeluiden. Het laatstgenoemde is van essentieel belang omdat de eerste conclusies uitgaan van een birdstrike die een haastige landing als gevolg had.

Onderzoek

Vliegtuigbouwer Boeing en de Amerikaanse overheid nemen inmiddels ook deel aan het onderzoek. De Boeing 737 schoof enkele honderden meters stuurloos over de landingsbaan en crashte vervolgens tegen een betonnen muur aan het einde ervan. Hierdoor kwamen 179 van de 181 inzittenden om het leven, waaronder een grootvader met zijn kinderen én kleinkinderen. De twee overlevenden waren twee bemanningsleden die achterin het vliegtuig zaten.

De autoriteiten zijn volop bezig met de identificatie van de lichamen. Het is een moeilijk en lang proces vanwege de vele G-krachten en de grote brand die nadien nog vier uur woedde. De eerste stoffelijke overschotten zijn al wel vrijgegeven en dinsdag 31 december vinden de eerste begrafenissen plaats.