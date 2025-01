A321neo-vlucht van 100 kilometer in 3,5 uur niet te doen

Een Airbus A321neo van Wizz Air maakte afgelopen zondag maar liefst 27 rondjes doordat het mistig was op de luchthaven van het Poolse Krakau.

Het toestel, registratie 9H-WBU, steeg afgelopen zaterdagochtend 10:35 uur lokale tijd, twee uur later dan gepland, met vluchtnummer W62002 op vanuit Londen Luton Airport, een vliegveld in het noorden van de Engelse hoofdstad, op weg naar Krakau. In plaats van te landen op die bestemming, vloog de A321neo naar Katowice Airport, een luchthaven op circa 100 kilometer verwijderd.

Krakau geplaagd door mist

De volgende dag maakte de machine zich op voor de vlucht naar Krakau die op papier twintig minuten zou duren. Het toestel klom naar een hoogte van 10.000 voet (omgerekend 3.000 meter) toen besloten werd de klim af te breken. Dat kwam doordat het eindpunt geteisterd werd door hevige mist. Volgens Aviation24.be wordt de stad gedurende wintermaanden vaker geconfronteerd met dit weersverschijnsel. Dit is de afgelopen jaren verergerd door de luchtvervuiling in de stad, veroorzaakt door voertuigen en verwarmingen.

Holding pattern

Het toestel daalde vervolgens naar een hoogte van 8.000 voet. Ten noordoosten van de bestemming kwam het in een holding pattern terecht. De A321neo maakte maar liefst 27 grote ovale rondes. Daarover deed die maar liefst drie uur. Flightradar24 bekroonde het vliegtuig tot lijstaanvoerder van het toestel dat het langste in een holding pattern heeft gevlogen. In oktober vorig jaar cirkelde een Boeing 737-800 van het inmiddels geplaagde Jeju Air wegens een technisch mankement 28 keer rond. De A321neo keerde uiteindelijk na 3 uur en 30 minuten terug op de luchthaven van Katowice. Andere vluchten die op weg waren naar Krakau werden eveneens omgeleid naar vliegvelden als Warschau en Rzeszów.