KLM haalt vlak voor 2025 nieuw vliegtuig binnen

KLM heeft op oudejaarsdag (dinsdag) op Schiphol haar 24e Boeing 787 in ontvangst genomen. Het gaat om de 787-10-variant.

Het toestel, registratie PH-BKO, werd gebouwd in de Boeing-fabriek in het Amerikaanse Charleston, een stad aan de oostkust van het land. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het eind november dit jaar haar eerste testvlucht uitvoerde. Tijdens die vluchten vloog de 787 op meerdere hoogtes, zowel boven land als boven zee.

KLM haalde haar dertiende 787-10 op oudejaarsdag binnen © Flightradar24.com

Vlucht naar Schiphol

Dinsdag was de Dreamliner klaar om aan KLM overgedragen te worden. De machine steeg in zuidelijke richting op en draaide direct naar het noorden. Via de Amerikaanse en Canadese kust maakte de 787 zich op voor de Atlantische oversteek. Boven Ierland vloog het toestel het Europese luchtruim binnen. Na Engeland te hebben gepasseerd lijnde het op voor de Oostbaan (04/22), de kortste landingsbaan van Schiphol, die gewoonlijk gebruikt wordt voor general aviation en bij een afwijkende wind. De landing van de 787 op die baan was een uitzondering, want op dat moment waren voor het landende verkeer de Polderbaan (18R/36L) en Zwanenburgbaan (18C/36C) geopend. Na de landing reed de Dreamliner naar de KLM-hangaar. Het is nog onduidelijk wanneer het vliegtuig haar eerste commerciële vlucht uitvoert.

Dreamliner-vloot

De 787-10 is volgens Planespotters.net de dertiende die KLM in ontvangst neemt. De overige elf zijn -9’s. Afgelopen jaren ontving de luchtvaartmaatschappij meerdere exemplaren. Een groot aantal werd in tegenstelling tot de PH-BKO geleverd vanuit de Boeing-fabriek in Seattle. Door problemen bij de productielijn van de 787 werd een deel later geleverd dan gepland. KLM verwacht in 2025 de resterende vier te verwelkomen.