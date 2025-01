Passagiers weten niet waarom E175 terugkeert

Een Embraer E175 van Horizon Air moest op kerstavond terugkeren naar de luchthaven van vertrek door een botsing met een adelaar.

Het toestel, registratie N648QX, vertrok 11:45 uur lokale tijd vanuit Ted Stevens Anchorage International Airport, een luchthaven in de Amerikaanse staat Alaska, voor een binnenlandse vlucht naar Fairbanks International Airport. Tijdens take-off zou het in botsing zijn gekomen met een adelaar. ‘We zaten in de lucht en na een paar minuten werd ons verteld dat we uit overvloedige voorzichtigheid terug zouden keren naar Anchorage’, schetst Michelle Tatela, een van de inzittenden, de situatie bij Alaska’s News Source. Op dat moment was nog niet bekend dat de E175 te maken had gekregen een bird strike. Het vliegtuig kwam niet hoger dan 4.000 voet (omgerekend 1.200 meter). Op die hoogte keerde het terug naar de luchthaven van vertrek. Uiteindelijk landde de E175 een klein halfuur na take-off veilig in oostelijke richting. Niemand aan boord raakte gewond.

Pas na de landing hoorden de passagiers dat een vogelaanvaring plaatsgevonden had © Flightradar24.com

Adelaar wel gewond

Na de landing werd aangekondigd dat de terugkeer te wijten was aan de botsing tussen de E175 en een adelaar. De vogel werd dan ook zwaargehavend aangetroffen. ’De adelaar overleefde het op dat moment. Er stonden een aantal politieauto’s rondom het vliegtuig. Normaal gesproken zou het een engere situatie zijn, maar wetende dat het een vogel was…’, zegt Tatela. De adelaar werd uiteindelijk naar het Alaska Bird Treatment and Learning Center gebracht, ook wel een ziekenhuis voor vogels. Daar werd duidelijk dat de adelaar een breuk aan zijn linkervleugel opgelopen had. De verwondingen waren dusdanig ernstig, dat revalidatie geen optie was. De roofvogel werd op kerstavond dan ook ingeslapen. De E175 stond twee dagen aan de grond.