Kloof tussen Airbus en Boeing wordt groter

In 2024 leverde Airbus meer dan twee keer zo veel vliegtuigen af als Boeing. Tot december rolden er in totaal 643 toestellen bij Airbus van de band, terwijl dit er bij de Amerikanen slechts 318 waren.

Het verschil tussen de twee vliegtuigbouwers is groter dan voorgaande jaren, gedeeltelijk als gevolg van een bijna twee maanden lange staking bij Boeing. Door de staking, waarbij 33.000 werknemers het werk neerlegden, kon de vliegtuigbouwer in november slechts dertien vliegtuigen afleveren.

In 2025 wil Boeing het productietempo verhogen, onder andere door de 787-productie op te schroeven naar eerst vijf en later tien exemplaren per maand. Ook de productie van de 737 zal worden opgeschroefd. Een deel van de capaciteit zal naar verwachting verloren gaan aan het opstarten van de productielijn van de 777X, die in 2026 op gang moet komen.

Boeing kondigde vorige maand al aan wereldwijd 17.000 banen te schrappen. Dat komt neer op ongeveer tien procent van het totale personeelsbestand van het bedrijf. In de staat Washington, waar de grote fabrieken in Everett en Renton zijn gevestigd, verdwijnen slechts 396 banen.