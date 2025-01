Nare incidenten met Virgin-crew in Fiji

In Fiji wordt onderzoek gedaan naar twee incidenten waarbij bemanningsleden van de Australische luchtvaartmaatschappij Virgin Australia het slachtoffer zouden zijn geworden van verkrachting en diefstal.

Bemanningsleden van Virgin Australia verbleven tijdens oudejaarsavond in de populaire toeristische bestemming Nadi tijdens een tussenstop voordat ze de volgende dag zouden vertrekken. ‘Helaas werden twee van de bemanningsleden het slachtoffer van vermeende diefstal en verkrachting nadat ze de nachtclub verlieten en probeerden terug te keren naar hun hotel’, aldus politiecommissaris Juki Fong Chew.

Virgin Australia, die aangaf op de hoogte te zijn van de incidenten, heeft mensen naar Fiji gestuurd om ondersteuning te bieden, maar gaf verder geen details in een verklaring aan Reuters.

Viliame Gavoka, de vicepremier van Fiji en minister van Toerisme en Burgerluchtvaart, verduidelijkte in een verklaring dat het om twee afzonderlijke incidenten gaat: een vermeende diefstal en een vermeende aanranding, waarbij twee verschillende bemanningsleden van Virgin betrokken waren.

Fiji

De eilandnatie Fiji in de Stille Oceaan is een populaire toeristische bestemming. Bezoekers komen met name uit Australië, Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika, aldus de toeristische website van het land. De Republiek Fiji bestaat uit meer dan 332 eilanden waarvan een derde bewoond is. Nadi International Airport is de grootste luchthaven van het land. In de TWeede Wereldoorlog was het een belangrijke basis voor onder andere Amerikaanse B-25-bommenwerpers.