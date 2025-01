Politie doet invallen in Zuid-Korea na crash

De Zuid-Koreaanse politie heeft invallen gedaan bij zowel Jeju Air als de exploitant van Muan International Airport als onderdeel van hun onderzoek naar de crash van afgelopen zondag, waarbij 179 mensen om het leven kwamen. Het is de ergste luchtvaartramp ooit in Zuid-Korea.

De conversie van gegevens van de cockpitvoicerecorder naar audiobestanden, die cruciale informatie kunnen verschaffen over de laatste minuten van de vlucht, werd donderdag afgerond. Dat meldde Joo Jong-wan, de plaatsvervangend transportminister voor burgerluchtvaart, tijdens een persconferentie. Politieonderzoekers doorzochten ook de kantoren van de exploitant van de luchthaven en de luchtvaartautoriteit van het ministerie van Transport in het district Muan, evenals het kantoor van Jeju Air in Seoul, aldus de politie van de provincie Zuid-Jeolla in een verklaring.

Onderzoekers waren van plan documenten en materialen in beslag te nemen die verband houden met het beheer en onderhoud van het vliegtuig en de exploitatie van luchthavenfaciliteiten, vertelde een politiefunctionaris aan persbureau Reuters.

Fatale ramp

Jeju Air-vlucht 7C2216 van Bangkok naar Muan in het zuidwesten van Zuid-Korea, maakte een buiklanding, schoot voorbij de landingsbaan van de regionale luchthaven en vloog in brand nadat het toestel tegen een muur botste. Twee bemanningsleden die zich achter in de Boeing 737-800 bevonden, werden levend door reddingswerkers uit het wrak gehaald. Wel raakten zij zwaargewond. Alle overige inzittenden vonden de dood.