Honderden Oekraïense piloten getraind in het VK

In het Verenigd Koninkrijk hebben reeds 200 Oekraïense piloten een basisopleiding in vliegen en taaltraining gevolgd ter voorbereiding op het besturen van F-16-gevechtsvliegtuigen.

‘200 Oekraïense piloten hebben in het VK een basisopleiding vliegen, grondschool en taaltraining afgerond voordat ze met F-16’s gaan vliegen’. Dat meldt de Britse ambassade in Oekraïne op haar Facebook-pagina. Onder de noemer Operatie Interstorm worden volledig nieuwe Oekraïense piloten vanaf de basis opgeleid op apparatuur volgens NAVO-standaarden, met uiteindelijk training op F-16’s als einddoel. Ook de Britten leveren zo een bijdrage aan de ‘Wings for Freedom’ waar president Zelensky al sinds het begin van de oorlog voor pleit.

De training, uitgevoerd door instructeurs van de Royal Air Force (RAF), omvatte onder andere algemene vliegtuigbesturing, vliegen op instrumenten, navigatie op lage hoogte en geavanceerd formatievliegen. Ook het voorbereiden van vliegtuigen op missies werd getraind. Naast het opleiden van piloten ondersteunt de RAF het Britse leger bij de training van meer dan 30.000 Oekraïense soldaten in het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurt in het kader van Operatie Interflex.

EFTC

De piloten die hun basistraining hebben afgerond zetten de vliegtuigspecifieke training voort in Roemenië. Het European F-16 Training Center (EFTC), waar ook Oekraïense piloten trainen, is nu volledig operationeel met een complete vloot vliegtuigen. Dit werd onder andere mogelijk gemaakt door Nederland, dat achttienF-16-jagers heeft overgedragen aan het trainingscentrum in Roemenië.