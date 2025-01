Zwarte dozen Azerbaijan Airlines onderweg naar Brazilië

De zwarte dozen van de Embraer 190 van Azerbaijan Airlines, die op kerstochtend verongelukte in Kazachstan, zijn onderweg naar Brazilië, waar deze zullen worden uitgelezen. De flight data recorder en de cockpit voice recorder verkeren allebei in goede staat.

Brazilië werkt, omdat de Embraer daar is gebouwd, mee aan het onderzoek naar de vliegramp. De data uit de zwarte dozen zal vervolgens door onderzoekers uit Azerbaijan, Kazachstan en Brazilië worden geanalyseerd.

Alhoewel het onderzoek naar de vliegramp nog loopt, wijzen de meeste instanties naar Rusland. ‘We kunnen duidelijk zien dat het vliegtuig door Rusland is neergeschoten, dat is een feit,’ zegt de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev. ‘Niemand kan dit ontkennen,’ gaat hij door, ‘opnieuw, we zeggen niet dat het expres is gebeurd, maar zo is het gegaan.’

Aliyev zegt dat Poetin zaterdag, ruim drie dagen na de crash, weliswaar excuses aanbood dat het ongeluk boven Russisch grondgebied plaatsvond. Bovendien erkent Poetin dat de Russische luchtafweer wel degelijk actief was op kerstochtend. Op de schuldvraag is Poetin niet ingegaan.