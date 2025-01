KLM vindt extra ruimte in haar Embraers

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het een realiteit: KLM Cityhopper gaat de capaciteit aan boord van haar Embraer E195-E2’s ophogen. De maatschappij beweert dat dit gebeurt zonder het wegnemen van comfort voor passagiers.

De Embraer E195-E2’s van KLM Cityhopper krijgen een extra rij stoelen. De maximale capaciteit van het toestel is namelijk 146 passagiers. Daar zit de feeder airline, ook met een verhoging van 132 naar 136 stoelen, nog ruim onder. ‘Zo verhogen we de opbrengsten en verlagen we de uitstoot per passagier. Dan zitten we echt al in de haarvaten van optimalisatie. Daar ga ik niet op beknibbelen’, aldus financieel topman Bas Brouns in Het Parool.

Kostenbesparingen

In juni was KLM Cityhopper reeds opzoek naar een oplossing voor de capaciteitstekorten. Deze zijn het gevolg van de aanhoudende problemen met motorleverancier Pratt & Whitney én de krimp van Schiphol. Daar is volgens Brouns nog een extra motief bijgekomen. De maatschappij is namelijk volop bezig met kostenbesparingen als gevolg van teleurstellende economische cijfers en een complexere geopolitieke situatie.

Volgens Brouns moet KLM terug naar een acht procent winstmarge. Pas dán, zegt hij, kan de airline de zeven miljard euro in nieuwe toestellen investeren. Daarom kijkt KLM nu hoe de maatschappij meer kan doen met hetzelfde aantal mensen. Productiviteitsverhoging gebeurt echter niet alleen door harder te werken, KLM gebruikt eveneens innovatieve technologieën en een andere inrichting van de werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld de grondwerkzaamheden: ‘bij ons grondpersoneel op het platform en in de bagagekelders van Schiphol halen we die productiviteitsslag uit het anders in- en uitladen van koffers.’

De verhalen over de vele, impopulaire bezuinigingen zijn volgens Brouns te wijten aan de manier waarop deze plaatsvinden. Waar KLM bij eerdere bezuinigingsrondes op grote schaal veranderingen doorvoerde die het hele bedrijf troffen, kiest de maatschappij nu voor ‘maatwerk per divisie’. Dat betekent dat elk bedrijfsonderdeel met een eigen plan komt om de benodigde kostenbesparingen te behalen. Voor KLM Cityhopper blijkt dat maatwerk onder andere een extra rij stoelen te zijn.