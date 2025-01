Qatar Airways terug in Syrië

Qatar Airways kondigde gisteren aan dat het na bijna dertien jaar de vluchten naar de Syrische hoofdstad Damascus hervat. Vanaf dinsdag wordt de route driemaal per week gevlogen.

Qatar Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van Qatar ‘is verheugd de hervatting van drie wekelijkse vluchten naar Damascus, Syrië, vanaf 7 januari 2025 aan te kondigen’. De stap komt een maand nadat door islamisten geleide rebellen Bashar al-Assad verjoegen en er een einde kwam aan meer dan tien jaar burgeroorlog.

Een Qatarese functionaris vertelde vorige maand aan AFP dat Doha de nieuwe Syrische autoriteiten hulp heeft aangeboden bij het hervatten van de activiteiten op de luchthaven van Damascus. ‘Qatar Airways werkt nauw samen met de relevante autoriteiten om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke veiligheids-, beveiligings- en operationele normen worden nageleefd voorafgaand aan de herlancering’, verklaarde de luchtvaartmaatschappij.

Tegen Assad

Doha was een van de belangrijkste steunpilaren van de gewapende opstand die begon nadat de regering van Assad een vreedzaam protest in 2011 neersloeg. In tegenstelling tot veel van zijn buurlanden bleef Qatar een felle criticus van Assad en herstelde het geen diplomatieke betrekkingen met Syrië, ondanks de terugkeer van het land in de Arabische diplomatieke gemeenschap vorig jaar. Qatar was het tweede land, na Turkije, dat zijn ambassade in de Syrische hoofdstad heropende na de val van de Assad-regering op 8 december.