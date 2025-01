Vliegtuig crasht in meubelbedrijf, 2 doden

In de Verenigden Staten stortte donderdagmiddag een éénmotorig vliegtuigje in een meubelzaak. Op dat moment waren er enkele honderden mensen aan het werk. Er vielen twee doden en negentien mensen raakten gewond.

Het vliegtuig crashte tegen 14:30 lokale tijd in het plaatsje Fullerton, een voorstad van Los Angeles, Californië. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe een op z’n zij gekantelde schim het dak van de meubelzaak doorboort en vervolgens een grote explosie veroorzaakt. Op dat moment waren er zeker tweehonderd mensen aan het werk in het bedrijf dat meubelbekleding maakt.

WATCH: A small plane crashes into the roof of a commercial building in Fullerton, California, leaving at least 1 person d-ad and 15 others injured.



The crash happened around 2:10 PM near Fullerton Municipal Airport.



Firefighters were seen battling the fire, and nearby… pic.twitter.com/muuFSQV8uO — RedWave Press (@RedWave_Press) January 3, 2025

Volgens de Amerikaanse politie naderde het toestel de landingsbaan van het stadje. Het vliegtuig was eerder vanaf dezelfde luchthaven opgestegen. Kort na het opstijgen zocht de piloot contact en meldde hij dat hij zou omkeren om een noodlanding te maken. De piloot maakte niet bekend waarom hij zo snel wilde terugkeren. Het is nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Eveneens is het onbekend of de dodelijke slachtoffers hetzij in het vliegtuig zaten hetzij aan het werk waren in het bedrijf.

De piloot bestuurde een eenmotorige Van’s RV-10 uit 2011. Het toestel wordt door fabrikant Van als bouwpakket geleverd. Aan boord van het vliegtuig is plaats voor vier passagiers. De RV-10 heeft een snelheid van ruim 320 kilometer per uur en een bereik van 1.600 kilometer. Het is de eerste vierzitter in de populaire RV-serie.

Na het incident evacueerde de brandweer omliggende bedrijven uit voorzorg. Van de negentien gewonden zijn elf mensen naar het ziekenhuis gebracht. De resterende acht hadden lichte verwondingen en konden na een korte controle naar huis. In Fullerton wonen ruim 140.000 mensen en het ligt zo’n veertig kilometer ten zuidoosten van Los Angeles.