A330neo nadert bestemming en vliegt uren terug

Een Airbus A330neo van Air Greenland naderde afgelopen donderdag haar bestemming toen door de harde wind besloten werd om te keren.

Het toestel, registratie OY-GKN, vertrok 11:45 uur, een uur later dan gepland, vanuit de Deense hoofdstad Kopenhagen met vluchtnummer GL781 in zuidwestelijke richting voor de terugvlucht naar Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Over het noorden van Denemarken en het zuiden van Zweden maakte de A330neo zich op voor de Atlantische oversteek via de eilandengroep Faeröer en IJsland.

Vlakbij de bestemming keerde de A330 terug naar de luchthaven van herkomst © Flightradar24.com

Omkeer boven Nuuk

Vier uur na take-off vloog de machine het luchtruim van Groenland binnen. Op dat moment zou Nuuk volgens AirLive.net geteisterd worden door harde windstoten, die naar verluidt opliepen tot 100 kilometer per uur. Over het algemeen is landen met (harde) wind geen probleem voor vliegtuigen. Vaak lukt het met moeite om veilig te landen, al wordt in sommige gevallen een go around gemaakt. Bij té harde windstoten kan echter worden besloten af te zien van een landing waarna er een ongeplande landing op een luchthaven elders gemaakt wordt. Daartoe besloten de A330neo-piloten.

Alsnog naar bestemming

Op een hoogte 36.000 voet (omgerekend bijna 11.000 meter) in de buurt van de bestemming keerde het toestel om. In plaats van een ongeplande landing in de buurt van de geplande bestemming te maken, werd besloten tot een terugkeer naar het vliegveld van herkomst. De A330neo vloog via dezelfde weg terug en landde circa vijf uur later weer in Kopenhagen. Het vliegtuig stond een dag aan de grond. Vrijdag steeg de machine met vluchtnummer GL779 alsnog op naar Nuuk.