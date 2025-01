Transavia 737 evenals A320neo opgewacht

Een Boeing 737-800 van Transavia kreeg afgelopen donderdagochtend tijdens de landing op Palma de Mallorca te maken met een medisch noodgeval.

Het toestel, registratie PH-HZO, steeg 7:45 uur, 35 minuten later dan gepland, als HV5623, op vanaf de Kaagbaan (06/24) op Schiphol in de richting van Palma de Mallorca, een luchthaven op een van de Balearische eilanden van Spanje. Na bijna twee uur zetten de vliegers de daling in. Rond dat moment deed zich volgens Aviation24.be een medisch noodgeval aan boord voor. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. In sommige gevallen wordt besloten een ongeplande landing op een luchthaven elders te maken, maar de 737 was blijkbaar al dusdanig in de buurt van de bestemming, dat besloten werd daar te landen. En Palma, la tripulación del vuelo procedente de Ámsterdam nos notifica que llevan a bordo un pasajero con problemas médicos. Detrás de ellos, la tripulación procedente de Estocolmo también nos notifica que se encuentran con la misma circunstancia a bordo. Les recortamos la… pic.twitter.com/KAd11PsIeL — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) January 2, 2025

Voorrang bij landing

De piloten brachten de luchtverkeersleiding op de hoogte van de situatie. De 737 kreeg voorrang en hulpdiensten werden in paraatheid gebracht. Uiteindelijk arriveerde het toestel om 9:50 uur op Mallorca. Bij de gate kreeg de passagier de noodzakelijke behandeling. Het controleteam prees de medewerking van de bemanning en wenste de zieke reiziger een spoedig herstel. De 737 vertrok uiteindelijk met een halfuur vertraging richting Schiphol.

A320neo met hetzelfde noodgeval

Niet alleen aan boord van de 737 deed zich een medisch noodgeval voor. Een Airbus A320neo van SAS die vertrokken was vanuit Stockholm Arlanda Airport (Zweden) op weg naar dezelfde luchthaven, overkwam hetzelfde. Toevallig vloog dit vliegtuig precies achter de 737 van Transavia. Na de landing werd die passagier eveneens voorzien van medische hulp.