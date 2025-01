A320 na tien minuten weer aan de grond

Een Airbus A320 van Air Azores kreeg afgelopen donderdagmiddag te maken met een vogelaanvaring in beide motoren.

De machine, registratie CS-TKP, vertrok 13:45 uur lokale tijd vanuit Ponta Delgada, een stad op het Portugese eiland São Miguel, op weg naar Lissabon, de hoofdstad van het land. Op het moment dat het vliegtuig zich op startbaan 12 klaarmaakte voor take-off, bevonden zich daarop meeuwen. Terwijl de A320 van de grond loskwam, ging een deel van de vogels eveneens de lucht in waarna een bird strike in beide motoren volgde, vertelt iemand die de vogelaanvaring op dat moment live zag gebeuren aan AV Herald. De meeuwen kwamen in aanraking met het rechteronderstel, de romp, beide vleugels en de engine fan blades.

Door een vogelaanvaring in beide motoren keerde de A320 snel terug © Flightradar24.com

Snelle terugkeer

Passagiers laten weten dat vlak na het opstijgen drie of vier knallen te horen waren. Die waren afkomstig van zowel de linker- als de rechtermotor. Daarna klonken er ‘vreemde geluiden’ uit beide motoren en waren er trillingen in de cabine voelbaar. De piloten waren zich eveneens snel bewust van de bird strike en braken de klim op een hoogte van 2.350 voet (omgerekend 715 meter) af. Zij maakten een draai en lijnden direct op voor dezelfde baan als waarvan zij waren opgestegen. Twaalf minuten na take-off verscheen de A320 weer veilig op de luchthaven van Ponta Delgada. Na inspectie bleek dat beide motoren het flink te verduren hadden gekregen.

Vervangend vliegtuig

Air Azores vloog voor de gedupeerde passagiers een vervangend vliegtuig in. Het ging om de Airbus A321neo, registratie CS-TSF. Om 16:15 uur ging dat toestel de lucht in. Met iets meer dan twee uur vertraging arriveerden de reizigers alsnog in Lissabon.