A350 arriveert meer dan twee dagen te laat

Een Cathay Pacific-vlucht, uitgevoerd met een Airbus A350, keerde met een vertraging van twee dagen en zes uur terug op de luchthaven van Hong Kong.

Het toestel, registratie B-LXM, vertrok op 1 januari 19:05 uur lokale tijd vanuit Hong Kong naar Toronto (Canada) waar veertien uur later werd geland. Vijf uur later maakte de A350 zich op voor terugvlucht CX829. De machine steeg om 01:10 uur op, een halfuur later dan gepland. Via het westen van Canada vloog het vliegtuig naar Groenland. Boven dat land deed zich aan boord een medisch noodgeval voor. Besloten werd af te wijken van de route en een ongeplande landing te maken op Keflavik International Airport (IJsland). Na 6 uur en 30 minuten zette de A350 daar de wielen aan de grond.

Door een medisch noodgeval maakte de A350 een ongeplande landing in Keflavik © Flightradar24.com

Overschrijding werkuren

De vluchtduur vanuit Toronto naar Hong Kong zou meer dan vijftien uur bedragen. Als gevolg van de ongeplande landing liepen de werkuren voor de cabin crew echter op wat zou resulteren in een overschrijding van het aantal toegestane uren als de vlucht naar de Aziatische stad hervat werd. ‘De gezagvoerder van de vlucht nam de beslissing (terug te keren naar de luchthaven van herkomst; red) om te voldoen aan zowel de wettelijke vereisten voor het cabinepersoneel als de rusttijden die zijn vastgesteld door het Hong Kong Civil Aviation Department. Dit omdat de resterende werkuren onvoldoende zouden zijn om de vlucht naar Hong Kong te kunnen uitvoeren’, aldus een woordvoerder van Cathay Pacific in de South China Morning Post.

Forse vertraging

Omstreeks 16:15 uur landde de A350 in Toronto. Cathay Pacific regelde voor haar reizigers een hotelaccommodatie, eten en transport van en naar de luchthaven. Vrijdagmiddag steeg het toestel alsnog op naar Hong Kong. Daar zou het 54 uur na de oorspronkelijke aankomsttijd arriveren.