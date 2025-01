KLM wil vliegtuigen inhuren

Om het pilotentekort bij KLM op te vangen, wil de luchtvaartmaatschappij vliegtuigen met bemanningen inhuren.

Die worden komende zomer ingezet op Europese vluchten. Op die manier kan KLM (een groot deel van) haar vluchten binnen Europa blijven uitvoeren en raken de slots niet verloren. KLM vloog bijvoorbeeld al eerder met een gehuurde Embraer E190 van German Airways. De keuze voor het aantrekken van vliegtuigen met bemanningen van buitenaf vloeit voort uit de personeelstekorten in de cockpit.

Langeafstandsvliegtuigen aan de grond

Oók op de langeafstandsvloot kampt KLM met een pilotentekort. De langeafstandsvluchten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet. Niet gek dat mogelijke sancties van de Verenigde Staten voor KLM (en andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen) als gevolg van de mogelijke krimp van Schiphol een mokerslag voor de airline zouden zijn. Momenteel staat een deel van de langeafstandsvliegtuigen, omdat er geen piloten zijn die deze kunnen vliegen. Ook hiervoor wil KLM externe toestellen met cabin crew binnenhalen.

Te weinig piloten

Doordat geen nieuwe piloten meer aangenomen worden, is er een ‘mismatch’ in de cockpit. Tevens kunnen piloten gemakkelijk de overstap maken naar een ander vliegtuigtype. Met de komst van de nieuwe Airbus A321neo komt er een nieuw vliegtuig bij waarnaar vliegers kunnen overstappen. Té veel piloten zijn momenteel dan ook in opleiding. ‘Daarmee is het uiterst voor de hand liggend dat je – behalve bij structurele krimp – altijd ruim op tijd evenveel mensen aanneemt als dat er met pensioen gaan. KLM beschouwt dat als ‘normale bedrijfsvoering’. Het is alleen opvallend dat we elke paar jaar een aannamestop meemaken om kosten te besparen, gevolgd door het onvermijdelijke (en door management onvoorziene) vliegerstekort’, aldus Ruud Stegers, vicevoorzitter van Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), in een brief aan haar leden, die in handen is van De Telegraaf.