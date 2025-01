Klopjacht na landing Turkish Airlines 737

Een Boeing 737 MAX 8 maakte afgelopen woensdagmiddag een ongeplande landing op de luchthaven van Malta waarna vier passagiers ontsnapten.

Het toestel, registratie TC-LCI, vertrok 11:55 uur lokale tijd vanuit Istanbul Airport, Turkije, in de richting van het Marokkaanse Marrakesh. Via Griekenland vloog het richting Italië. Boven dat land zou een passagier zich volgens de Times of Malta niet goed hebben gevoeld. Daarop werd besloten een ongeplande landing op het vliegveld van Malta te maken, een eiland ten zuiden van Italië. Vaker wordt tijdens medische noodgevallen besloten een landing op een nabijgelegen luchthaven te maken.

Aan boord van de 737 MAX voelde iemand zich naar verluidt niet goed © Flightradar24.com

Vier inzittenden ontsnappen

Na iets meer dan twee uur landde de 737 MAX daar. De machine taxiede naar een platform. Vervolgens zocht de bemanning in het ruim naar de koffer van de zieke passagier. Terwijl dat gebeurde, maakten vier passagiers van die gelegenheid gebruik om te ontsnappen. Via de achterste deur, waar echter geen trap aan stond, sprongen zij uit het vliegtuig. Vervolgens verdween het kwartet uit zicht. De Maltese politie en autoriteiten startten een klopjacht. Twee van de inzittenden werden snel staande gehouden. De andere twee waren daarna nog voortvluchtig. De zieke passagier werd naar het Mater Dei-ziekenhuis gebracht, een ziekenhuis op tien kilometer verwijderd van het vliegveld. Hoewel de relatie tussen de passagier en de vier voortvluchtigen nog onduidelijk is, werd die eerste wel in het ziekenhuis gearresteerd.

Vertraging door ongeplande landing

Nadat het toestel enige tijd aan de grond stond op Malta, vertrok het 14:45 uur alsnog in de richting van Marrakesh. De 737 MAX landde daar uiteindelijk met tweeënhalf uur vertraging, én vijf passagiers minder. Het is niet de eerste keer dat een ongeplande landing gepaard gaat met een ontsnapping.

In 2021 maakte een Airbus A320 van Air Arabia Maroc vanuit het Marokkaanse Casablanca een dergelijke landing op Palma de Mallorca (Spanje) nadat een passagier een aanval als gevolg van een suikerziekte zou hebben gekregen. Toen het vliegtuig op het Spaanse eiland aan de grond stond, ontsnapten 24 migranten uit de machine. Deze actie was toentertijd opgezet.