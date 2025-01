A320-passagiers mogen alleen telefoons mee

De bemanning en passagiers aan boord van een Airbus A320 van Air New Zealand werden vrijdag opgeschrikt door een veiligheidsdreiging.

Het betrof een A320, registratie ZK-OJS. Het toestel arriveerde op Auckland, een stad in het noorden van Nieuw-Zeeland, bijna een uur te laat van een vorige binnenlandse vlucht uit Queenstown. Vervolgens maakte het zich op voor vlucht NZ677 naar Dunedin. De nieuwe vertrektijd was dan ook 17:40 uur lokale tijd. Toen de boarding compleet was, werd het vliegtuig naar achteren geduwd.

Veiligheidsdreiging

Op dat moment zou een telefonische bedreiging aan het adres van de A320 zijn afgeleverd, liet de politie een dag later weten bij de lokale nieuwszender Otago Daily Times. Het vliegtuig keerde terug naar de gate. ‘Passagiers bleven een tijdje aan boord, terwijl de standaardprocedures werden gevolgd voordat ze veilig van boord mochten gaan’, zegt David Morgan, Chief Operational Integrity and Safety Officer bij Air New Zealand, in een verklaring aan Simple Flying.

Bagage achterlaten, telefoons mee

Na een tijdje mochten de passagiers de A320 verlaten. Zij werden naar een afgelegen gedeelte gebracht. ‘Passagiers werd vervolgens gevraagd om in een beveiligde ruimte te blijven, terwijl de politie het incident afhandelde’, aldus Morgan. Een passagier, van wie de naam niet bekend is, vertelt aan de NZ Herald dat de inzittenden alle bagage moesten achterlaten en dat zij alleen hun telefoons bij zich mochten houden. De A320 werd naar een afgelegen deel op de luchthaven gereden. Uiteindelijk werd het vliegtuig en de bagage gecontroleerd door de Specialist Search Group van de politie. Er werd niets verdachts aangetroffen. Het toestel maakte een dag later haar rentree in het luchtruim.