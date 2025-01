A330-piloten tonen spectaculaire actie | Video

Gloednieuw is de Condor A330-900. Piloten haalden het toestel op vanaf de fabriek in Toulouse en brachten het naar Frankfurt. Bij het vertrek voerden ze een spectaculaire manoeuvre uit.

De A330neo in een goud/wit jasje vertrok op 27 december vanuit de fabriek in Frankrijk. Na het opstijgen voerden de piloten een zogenaamde wing wave uit, gefilmd door Eurospot. Daarbij maken ze een kleine, beweging waardoor het lijkt alsof de vleugels “zwaaien”. Doordat zulke acties op gecontroleerde wijze worden uitgevoerd door ervaren piloten, is het alles behalve gevaarlijk.

Condor zette het toestel direct aan het werk. In de eerste week vloog de machine, registratie D-ANRQ, meermaals op en neer naar Antigua en Punta Cana (Dominicaanse Republiek). Ook heeft de A330neo een eerste vlucht naar vasteland er reeds opzitten. Zondag 5 januari vloog de machine op en neer naar Toronto en de eerstvolgende geplande vlucht is naar New York JFK. Condor heeft op dit moment 18 van de 21 bestelde A330neo’s in haar vloot.

Hard aan de weg timmeren

Condor voert flinke veranderingen door. Het meest opvallende is het kleurenschema dat de luchtvaartmaatschappij sinds een aantal jaar heeft. De vliegtuigen zijn van top tot teen gekleed in een gestreept jasje in de kleuren rood, groen, blauw, goud en geel. De strepen zijn eveneens in het interieur aanwezig. Zowel hard- als de soft-producten hebben strepen over zich heen. Het op Maastricht Aachen Airport gevestigde bedrijf MAAS Aviation is verantwoordelijk voor de kleurenschema’s van de Condor-vliegtuigen.

De luchtvaartmaatschappij timmert hard aan de weg na een dreigend faillissement. Condor was voorheen onderdeel van de Thomas Cook Groep maar die ging failliet. In januari 2020 nam daarom de Polish Aviation Group, het moederbedrijf van LOT, de Duitse chartermaatschappij over. In de overbruggingsperiode kreeg Condor daarom een lening van de Duitse overheid die de nieuwe eigenaren direct zouden aflossen. LOT trok zich vervolgens terug uit de deal waardoor de maatschappij wederom failliet dreigde te gaan. Uiteindelijk kocht investeringsmaatschappij Attestor Capital een meerderheidsbelang van 51 procent waarmee Condor gered was.