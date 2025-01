Honderden vluchten blijven aan de grond

Zondag 5 januari was de eerste winterse dag van het jaar en het leidde gelijk tot flinke overlast. Verschillende vliegvelden van Berlijn tot aan London annuleerden vluchten als gevolg. Ook Schiphol blies enkele tientallen vluchten af.

Het begon zondagochtend allemaal op Schiphol. Daar kondigden de autoriteiten als eerste annuleringen aan vanwege de barre weersomstandigheden. Over de hele dag zijn uiteindelijk ruim zeventig vluchten geannuleerd. Deze hadden veelal eindbestemmingen binnen Europa.

Zeker in Duitsland was het goed raak echter. Daar kregen de verschillende grote luchthavens te maken met honderden annuleringen. Het vliegveld bij Berlijn bevestigde al eerder het aantal starts en landingen te beperken uit voorzorg. Uiteindelijk mochten er slechts twintig toestellen per uur landen, in plaats van de gebruikelijke veertig.

Het aantal annuleringen was niet veel beter op de hubs van Lufthansa. De sneeuw maakte van München een egaal wit plaatje. Volgens de luchthaven zijn slechts enkele tientallen vluchten geannuleerd maar 750 andere vluchten zijn verzet tot een dag later. In Frankfurt is ongeveer een tiende van het aantal vluchten geschrapt. Van de geplande 1090 vluchten, vonden 120 niet plaats. Behalve het slechte weer, leverde het de-icing-proces eveneens veel vertraging op.

Het Verenigd Koninkrijk ontkwam ook niet aan de sneeuw. De Europese luchtverkeersleider Eurocontrol waarschuwde voor ‘ernstige vertragingen de hele dag’ op de luchthaven van London Heathrow. Andere grote luchthavens als Manchester, Liverpool en Birmingham moesten in de ochtend zelfs start- en landingsbanen sluiten als gevolg van de hevige sneeuwval.

Mooie plaatjes

De sneeuw leverde echter wel mooie plaatjes op, die verschenen dan ook volop op X.

Winter wonderland at Schiphol. This is how we clear snow from the runways, platforms and gates and de-ice planes ❄️ pic.twitter.com/0MF11KUpdY— Schiphol (@Schiphol) January 5, 2025

Plaatjes van Schiphol onder een witte deken

Manchester Airport in the UK temporarily closed its runways due to heavy snowfall. pic.twitter.com/FQo0RN94NJ— Beirut Wire (@beirutwire) January 5, 2025

Manchester Airport

Our snow removal team is busy clearing the runways during this winter storm! ❄️ pic.twitter.com/srDKgGxjaa— Blue Grass Airport (@BGAirport) January 5, 2025

Sneeuwploegen verwijderen sneeuw van de landingsbaan