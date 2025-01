Na twee weken bijna beweging bij A220

Een Airbus A220 van Swiss Air die twee weken geleden door rook aan boord en een motorprobleem een noodlanding in het Oostenrijkse Graz maakte, is bijna klaar om terug naar Zürich te gaan.

Sinds 23 december vorig jaar staat de machine op het platform ten noorden van de luchthaven geparkeerd. Inmiddels is aan de A220 gesleuteld en worden voorbereidingen getroffen om de transfer naar Zürich te maken. Het is echter nog onduidelijk wanneer de machine terug naar Zürich gaat. Een woordvoerster van Swiss laat weten dat dit ‘waarschijnlijk komende week zal gebeuren’. ‘Het vliegtuig zal ter plaatse in Graz worden uitgerust met een vervangende motor’, aldus de zegsvrouw bij de aeroTELEGRAPH.

Rookontwikkeling

Twee weken geleden was de A220 als vlucht LX1885 vanuit de Roemeense hoofdstad Boekarest vertrokken in de richting van Zürich. Echter, tijdens de vlucht viel een motor van het toestel ‘plotseling en onverwacht’ uit en werd rook in de cabine waargenomen. De piloten besloten een noodlanding in Graz te maken. Een van de cabineleden overleed als gevolg van het incident. Het ging om een steward die protective breathing equipment (PBE) gebruikte. Hij lag op de intensive care, maar die zorg mocht niet meer baten. Behalve de steward werden nog twaalf passagiers en één cabin attendant in het ziekenhuis opgenomen.

Onderzoek naar motorprobleem

Na de noodlanding werd de motor van de A220 naar de motorleverancier Pratt & Whitney gebracht. Daar wordt die onder een vergrootglas gelegd. Het is echter vandaag de dag nog steeds onbekend hoe dit heeft kunnen gebeuren. Verschillende media wijzen erop dat de rookontwikkeling te wijten was aan een olielek in de motor. Het onderzoek is nog steeds lopende.