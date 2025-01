Russische ruimtevaart neemt Tupolev in ontvangst

De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos (Роскосмос) nam vorige week haar derde Tupolev Tu-204 in ontvangst. De organisatie heeft een duidelijke taak.

Het nieuwe toestel, de derde van het type in de vloot, voegde zich bij de organisatie tijdens een feestelijke ceremonie op de luchthaven Vnoekovo, bij Moskou. Het gaat om een acht jaar oude Tupolev Tu-204-100, registratie RA-64053, van de op Domodedovo gebaseerde luchtvaartmaatschappij Red Wings Airlines. Roskosmos zet de machine in als vervoersmiddel voor personeel en apparatuur. Daarmee willen de Russen ‘de efficiëntie van de transportlogistiek van het Russische ruimtevaartprogramma verhogen’, aldus de verklaring.

Duidelijke doelen

In 1992 ontstond het Russische Ruimteagentschap (RKA) als erfenis van de legendarische Sovjet-ruimtevaarthistorie. Sinds het presidentschap van Putin is de Russische ruimtevaart beetje bij beetje onder één paraplu gebracht. Dat deed de Russische president door steeds meer oude én nieuwe takken in te lijven. Sinds 2018 staat zelfs de Raad van Beheer onder toezicht van de Russische staat. De gehele Russische ruimtevaartsector is dan ook genationaliseerd. Net als tijdens de communistische periode, heeft de Russische ruimtevaart tegenwoorden te maken met chronische tekorten aan financiën en onderdelen.

Poetin stelde Roskosmos een duidelijk doel. De Russische ruimtevaartorganisatie moet meer communicatie-, weer- en aardobservatie-satellieten de ruimte insturen. Daarnaast moeten er nieuwe ISS-modules komen, dat zijn, in wezen, een zelfstandige eenheden die aan een groter geheel, zoals een ruimtestation, gekoppeld kunnen worden. Er zijn verschillende soorten modules, zoals woon-, laboratorium- en energiemodules. Bovendien wil Poetin dat Roskosmos maan- Mars- en Venus-missies uitvoert.

Ondanks de gespannen politieke verhoudingen op aarde, werkt Rusland nog steeds samen met Westerse landen in de ruimtevaart. Rusland volgt de Verenigde Staten (NASA) en Europese landen (ESA) op een derde plaats kwa bijdrage. Het meest duidelijke voorbeeld van deze samenwerking is het Internationaal Ruimtestation (ISS). Dit gigantische ruimtevaartstation is een gezamenlijk project van verschillende ruimtevaartorganisaties, waaronder ook Roskosmos.