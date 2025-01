Doodsoorzaak crewlid Swiss A220 bekend

Het autopsierapport van het overleden bemanningslid aan boord van een Swiss Airbus A220 is gepubliceerd. De steward overleed op 30 december, een week nadat het toestel een noodlanding maakte in het Oostenrijkse Graz.

Volgens het autopsierapport, in handen van de Zwitserse krant Blick, leidde de 23-jarige steward aan een ernstig zuurstoftekort in de hersenen. Het gevolg was cerebral hypoxia – zuurstofgebrek in specifiek de hersenen en cerebral edema – zwellingen in de hersenen waardoor bloedvaatjes worden dichtgedrukt. ‘De hersenen waren enorm beschadigd door een ernstig gebrek aan zuurstof en de jonge steward overleed eraan op de intensive care,’ aldus een Swiss-woordvoerder tegenover Blick. ‘Op dit moment kijken we ook naar de rol die het zuurstofmasker speelde dat het crewlid droeg.’

Noodlanding

Op maandag 23 december was de Airbus A220-300, registratie HB-JCD, onderweg van de Roemeense hoofdstad Boekarest naar Zürich. Onderweg vond er rookontwikkeling plaats in de cockpit en de cabine. Het Swiss-toestel moest als gevolg een noodlanding maken in Graz. Aan boord waren 74 passagiers en vijf bemanningsleden. Na het incident belandden twaalf passagiers en twee cabinepersoneel-leden in Oostenrijk in het ziekenhuis. In de laatste dagen van 2024 zijn elf van hen uit het ziekenhuis ontslagen, het inmiddels overleden crewlid lag toen nog op de intensive care.

De betrokken machine staat nog altijd op het platform. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om de transfer naar Zürich te maken. Het is echter nog onduidelijk wanneer de machine terugkeert naar Zwitserland. Een woordvoerster van Swiss laat weten dat dit ‘waarschijnlijk komende week zal gebeuren. Het vliegtuig zal ter plaatse in Graz worden uitgerust met een vervangende motor’, aldus de zegsvrouw tegenover aeroTELEGRAPH.