Honderden toeristen gestrand: ‘Alsof wij b-passagiers zijn’

Een groep toeristen bestaande uit veelal Nederlanders, Belgen en Duitsers strandde vier dagen geleden in Windhoek, Namibië. Het vliegtuig dat hen vrijdag naar huis had moeten brengen, staat defect aan de grond. Uitzicht op een terugvlucht is er vooralsnog niet.

Vrijdag annuleerde Lufthansa-dochter Discover Airlines vlucht 4Y139. Passagiers hoorden enkele uren van tevoren dat hun vlucht was geannuleerd omdat het toestel, een Airbus A330-300, registratie AIKK, een defect onderdeel had dat niet voorhanden was. Volgens een Nederlandse toerist, die anoniem zijn verhaal deed bij De Telegraaf, zou het onderdeel een dag later meekomen.

‘Dat zou de volgende dag door Discover met de gebruikelijke vlucht worden ingevlogen. Dat werd toen een dag later. Maar zondag werd onze vlucht wederom op het laatste moment geannuleerd. Honderden passagiers stonden volledig ontgoocheld naar elkaar te kijken. Wat nu?’

Lufthansa niet behulpzaam

Bij Lufthansa stond de telefoon roodgloeiend door de vele belletjes die vanuit Namibië werden gepleegd. Daar bleek men echter niet op de hoogte en zij voorzagen de gestrande toeristen met onduidelijke en variërende informatie. Geen enkele medewerker kan de reizigers een duidelijke vertrekdatum geven en één medewerker bleef zelfs stellig beweren dat de vlucht vooralsnog zou vertrekken terwijl passagiers rode schermen zagen.

Het onderdak van de gestrande reizigers blijkt eveneens niet geregeld door Lufthansa zelf, maar door medewerkers van de lokale luchthaven. De gestrande toeristen zitten nu in verschillende hotels aan de rand van Windhoek. Business-class passagiers zijn al wel vertrokken; zij hadden hun reis via een touroperator geboekt. Het resterende deel van de reizigers heeft de reizen zelf gepland of via een goedkopere pakketreis.

‘Wij hebben onze reis zelf geregeld’, vertelt een anonieme bron aan De Telegraaf, die met gezin reist. ‘Onze tickets boekten we via Lufthansa, maar onze reis werd uitgevoerd door Discover Airlines. Je verwacht Duitse pünktlichheit, maar in plaats daarvan heb ik zelfs al het argument gehoord dat wij goedkope tickets hebben en dus niet kunnen worden omgeboekt naar de KLM-vlucht. Dat zou te duur zijn. Lufthansa maakt onderscheid in klanten. Dat is vreemd, want “vroegboekers” brengen ook geld in het laatje. Dat is ook voor hen een voordeel. Ze moeten dit nu niet tegen ons gaan gebruiken alsof wij b-passagiers zijn.’

