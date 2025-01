Icelandair met nieuw toestel naar Schiphol

Icelandair kwam afgelopen zondag voor het eerst met een Airbus A321neo Long Range naar Schiphol. De luchtvaartmaatschappij heeft het toestel nieuw in de vloot en het is eveneens de allereerste Airbus voor de maatschappij die tot nu toe enkele Boeing-toestellen vloog.

Iets voor half negen ’s avonds arriveerde het toestel op de Nederlandse luchthaven. De Airbus A321neo LR, registratie TF-IAA, biedt plaats aan 187 passagiers. De machine beschikt over 22 businessclass-stoelen en 165 toeristenklasse-stoelen. Bovendien installeerde Icelandair in alle zetels een In Flight Entertainment (IFE)-scherm.

Met de nieuwe Airbussen vervangt Icelandair de oudere Boeing 757’s. De -300’s zeiden eind vorig jaar de maatschappij gedag. De airline heeft altijd nog elf -200’s in de vloot, maar ook die verlaten Icelandair op den duur. In totaal volgen er nog drie A321neo’s LR. Vanaf 2029 verwacht de maatschappij ook nog dertien A321XLR’s: de Xtra Long Range-variant.

Het bezoekje aan Schiphol is wel een zeldzaamheid voorlopig. Icelandair zegt namelijk pas vanaf het voorjaar het type structureel in te willen zetten naar de Nederlandse luchthaven. In de huidige dienstregeling krijgt Amsterdam vooral de Boeing 737 MAX op bezoek. De Airbus reist vooral af naar de Scandinavische hoofdsteden: Kopenhagen, Stockholm en Oslo. Zodra Icelandair meer Airbussen bezit, zet de maatschappij die in op routes naar West-Amerika en -Canada zoals Vancouver, Seattle en Portland.