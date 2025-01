Oude KLM A330 begint aan nieuw leven

Een voormalig KLM A330-200 trad maandag in dienst bij Maldivian, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Malediven. Het toestel vloog tot de coronapandemie bij de Nederlandse flag carrier.

De A330-200 kwam in 2010 uit de fabriek van Airbus en vloog een decennium lang voor KLM naar bestemmingen als Salt Lake City en Miami. Nadat het toestel, registratie PH-AOM, ruim een jaar beton stond te happen, vertrok het richting Airhub Airlines. Die maatschappij leverde wetlease-services aan verschillende airlines, waaronder Surinam Airways (SLM).

Inmiddels is de A330 in handen van de Nederlandse leasemaatschappij TrueNoord, die huurt de machine in het wit-blauwe jasje van Maldivian aan de airline. Het toestel heeft vooralsnog de oorspronkelijke KLM-stoelen aan boord. Maldivian gaat de A330 in eerste instantie enkel inzetten op vluchten naar China, daar zit haar grootste markt. Later plant de luchtvaartmaatschappij ook vluchten naar Europa uit te voeren.

De hoofdstrateeg achter de marketing van de Malediven: ‘We lanceren de A330 naar drie bestemmingen in China deze maand. Dat is naar Peking, Shanghai en Chengdu. We zullen directe toegang tot alle drie de bestemmingen hebben wat eveneens de deur openzet voor cargo-vracht. Het grote toestel kan zo’n tien ton cargo meenemen op elke vlucht. Dus dit opent een nieuwe weg vol kansen voor onze ondernemingen.’

Groei voor de Malediven

Dat de eilandengroep in de Indische Oceaan dit toestel mag verwelkomen, is niet helemaal onverwachts. In het voorjaar van 2024 plaatste Maldivian namelijk reeds een oproep om een Boeing 787 te leasen. Alhoewel verschillende partijen interesse toonden, is een deal nog niet tot stand gekomen. De A330 is dan ook de eerste wide-body van de vloot.

Behalve de A330, beschikt Maldivian over een twintigtal propellervliegtuigen. Die worden veelal ingezet op intra-eilandroutes. Bovendien heeft de maatschappij één twintig jaar oude A320 in haar vloot. Deze wordt ingezet op routes naar India, Sri Lanka en Maleisië.