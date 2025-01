Transavia A321neo komt met bijzonder jasje

In 2025 viert Transavia haar zestigjarig bestaan. Daarom besloot de airline om één Airbus A321neo, heel toepasselijk, een bijna zestig jaar oude livery te geven.

Transavia publiceerde het nieuws op haar (sociale) mediakanalen. De nieuwe Airbus wordt in de oude huisstijl van Transavia gespoten. De witte machine heeft een groene streep op de romp met een grote, bekende “T” bij de voorste entreedeur. De staart is helemaal groen met een nog grotere “T” van Transavia. De neus van het toestel is zwart afgewerkt.

Het ontwerp komt uit 1971 en is van Thijs Postma. Postma heeft een legendarische carrière in luchtvaartontwerpen opgebouwd. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de huisstijl en beschildering van de vliegtuigen van Martin’s Air Charter (tegenwoordig Martinair) in de jaren ’60. Daarnaast schilderde hij in opdracht van KLM tien gouaches in 1972. Deze werden later als ansichtkaarten, posters en legpuzzels overal ter wereld verkocht.

CEO Marcel de Nooijer: ‘Het vieren van ons 60-jarig jubileum is een moment om stil te staan bij wat we samen hebben bereikt. De komst van een nieuwe Airbus in retro-huisstijl is onze manier om met trots terug te kijken op wat ons heeft gebracht en waar we nu staan. Terwijl we tegelijkertijd vooruitkijken naar een stillere toekomst dankzij onze vlootvernieuwing.’

Oude speciale livery’s

Het is niet de eerste keer dat Transavia haar vliegtuigen een speciaal jasje aanmeet. De meest recente is het “sigarenbandje” op de inmiddels ontmantelde PH-XRY. Deze 737-700 hield, in een tijd van een vernieuwde huisstijl, nog altijd de oude stijl die de luchtvaartmaatschappij tot 2015 gebruikte.

Rond diezelfde tijd kwam Transavia ook met een ander bijzonder kleurenschema. Dat was destijds om het vijftigjarig bestaan van de budgetvlieger te vieren. Een 737-800, registratie PH-HSI, werd in 2017 in de kleuren van de Peter Pan Vakantieclub gespoten. Die organisatie organiseert al 28 jaar vakanties voor jongeren tussen de 13 en 20 jaar oud die door ziekte of moeilijke omstandigheden niet ‘gewoon’ op vakantie kunnen.