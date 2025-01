AirBaltic in zwaar weer

De Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic staat onder financiële druk. De voorzitter van de raad van bestuur de maatschappij heeft aangegeven naarstig op zoek te zijn naar een strategische investeerder. Lufthansa wordt al genoemd als een mogelijke kandidaat.

Ook veel mensen die nog nooit in de Baltische staten zijn geweest hebben mogelijk al weleens voet gezet in een toestel van de nationale luchtvaartmaatschappij van Letland. De Airbus A220’s van airBaltic voeren namelijk geregeld vluchten uit voor de Lufthansa Group. Toch verkeert het bedrijf in zwaar weer. Begin vorig jaar bleek al dat de maatschappij, waarvan de Letse staat 97,97 procent bezit, te kampen heeft met een schuld die ze lastig kan terugbetalen.

De voorzitter van de raad van bestuur van airBaltic, Klavs Vasks, heeft om die reden eerder al aangegeven op zoek te zijn naar een externe investeerder: ‘Met het oog op het komende jaar moeten we vaststellen dat airBaltic op een belangrijk kruispunt staat’. Vaks meldt dat de gesprekken met potentiële investeerders echter ‘niet zo soepel verlopen zijn als gehoopt’. AirBaltic wil eerst een kerninvesteerder vinden, die niet alleen geld meebrengt, maar ook het vertrouwen in het bedrijfsmodel van de luchtvaartmaatschappij versterkt. Vorig jaar gingen er geruchten dat Lufthansa overwoog een minderheidsaandeel te nemen, maar dit werd niet bevestigd.

Volgens airBaltic is de nood hoog en staat tijd niet aan de kant van het bedrijf. Daarom hoopt de bestuursvoorzitter eerst op een extra kapitaalinjectie van de staat. De maatschappij zegt zelfs dat dit onvermijdelijk is tenzij de staat bereid is zich volledig terug te trekken ten gunste van andere investeerders. Maar zelfs dan is succes niet gegarandeerd.

Lufthansa

Of Lufthansa ook een rol gaat spelen in de toekomst van het Baltische bedrijf blijft nog onzeker. Strategisch gezien zou het in ieder geval geen vreemde stap zijn. Recentelijk verloor Lufthansa met SAS een partner in het noorden. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij sloot zich aan bij Skyteam en kreeg Air France-KLM als grote aandeelhouder.