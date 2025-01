EasyJet bespaart gewicht met lichtere verf

EasyJet test als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld een innovatieve, lichtere verflaag die is ontwikkeld door het Duitse coatingbedrijf Mankiewicz. Deze technologie zorgt voor een gewichtsvermindering van ongeveer 30 kilogram per vliegtuig, wat op het eerste gezicht gering lijkt, maar aanzienlijke voordelen biedt wanneer toegepast op de gehele vloot.

De budgetmaatschappij, met meer dan 300 vliegtuigen van de typen Airbus A319, A320 en A321, verwacht tegen 2030 alle toestellen te voorzien van deze nieuwe coating. Het totale gewichtsverlies van de vloot wordt daarmee geschat op maar liefst negen ton. Volgens Lahiru Ranasinghe, hoofd duurzaamheid bij easyJet, past deze innovatie perfect in de bredere strategie van de luchtvaartmaatschappij om de milieueffecten van haar activiteiten te beperken. ‘We onderzoeken en ontwikkelen voortdurend innovatieve oplossingen om de impact van het bedrijf te minimaliseren. Hoewel dit slechts een klein deel van onze holistische strategie is, laat het zien hoe we alle aspecten van de operatie beoordelen om de efficiëntie te verbeteren,’ aldus Ranasinghe.

Andrew Richardson, Aviation Sales Manager bij Mankiewicz Aviation Coatings voegde toe: ‘We zijn blij dat we de afgelopen 15 jaar de gekozen coatingpartner van easyJet zijn geweest en aan dit duurzaamheidsgedreven project hebben gewerkt. Duurzaamheid en milieubescherming vormen de kern van de kernwaarden van Mankiewicz, en de nauwe samenwerking met easyJet op dit vlak is zeer de moeite waard geweest.’

De lichtere coating biedt meer voordelen dan alleen gewichtsbesparing. Dankzij het verlaagde gewicht kan easyJet per vliegtuig jaarlijks 3,6 ton brandstof besparen, wat neerkomt op bijna 1300 ton kerosine over de hele vloot. Naast de milieuwinst betekent dit een financiële besparing van 930.000 euro per jaar.