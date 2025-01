Reizigersaantallen Schiphol groeien verder in 2024

In 2024 heeft Schiphol een groei laten zien in zowel passagiersvervoer als vracht, waarmee de luchthaven verder herstelt van de impact van de pandemiejaren. Het totaal aantal reizigers dat gebruik maakte van Schiphol bereikte 66,8 miljoen, een toename van 8% ten opzichte van 2023. Het aantal vluchten groeide eveneens, met 473.814 bewegingen, een stijging van 7% op jaarbasis.

Hoewel de reizigersaantallen nog onder het record van 2019 blijven, waarin ruim 71 miljoen passagiers werden geteld, toont de huidige trend een stabiele weg naar herstel. Ongeveer 42,5 miljoen passagiers reisden rechtstreeks van of naar Schiphol, terwijl 24,3 miljoen overstappers werden geregistreerd, een groep die in internationale statistieken dubbel wordt geteld.

Schiphol bediende 301 directe bestemmingen, waaronder 124 intercontinentale routes. Deze uitgebreide netwerkconnectiviteit zorgt ervoor dat de luchthaven zijn positie als een van de best verbonden luchthavens in Europa behoudt. In 2024 stond Schiphol op de tweede plaats in Europa en de vijfde wereldwijd volgens het ACI Airport Industry Connectivity Report.

Naast passagiersvervoer boekte Schiphol vooruitgang in het vrachtsegment. Met 1,49 miljoen ton verwerkt vrachtvolume in 2024, een groei van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar, blijft de luchthaven een belangrijke speler in luchtvracht. Opvallend is dat het vrachtvolume nu 10% hoger ligt dan in 2019, ondanks een lichte daling van het aantal vrachtvluchten.