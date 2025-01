Twee lichamen ontdekt in landingsgestel A320

Maandagavond leidde een routine-inspectie van een JetBlue-vliegtuig tot een schokkende ontdekking: twee lichamen in het landingsgestel. Het incident vond plaats op Fort Lauderdale-Hollywood Airport, waar de Airbus A320 was geland na een vlucht vanuit John F. Kennedy Airport in New York.

JetBlue reageerde met een verklaring: ‘De omstandigheden rond de manier waarop de personen toegang tot het vliegtuig hebben gekregen, worden nog onderzocht. Dit is een hartverscheurende situatie en we werken nauw samen met de autoriteiten om te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren.’

Volgens de Transportation Security Administration (TSA) begon het vliegtuig die dag in Kingston, Jamaica. Vanaf daar vloog het naar JFK in New York, vervolgens naar Salt Lake City, Utah, en keerde het terug naar JFK voordat het uiteindelijk in Fort Lauderdale arriveerde.

Het kantoor van de medische onderzoeker van Broward County voert momenteel autopsies uit om de doodsoorzaken van de twee mannen vast te stellen. Hoewel hun identiteit nog niet formeel is bevestigd, nemen de onderzoekers aan dat het om Jamaicanen gaat.

Het incident staat niet op zichzelf. Onlangs werd in een soortgelijk geval een lichaam ontdekt in het landingsgestel van een Boeing 787-10 van United Airlines. Dat vliegtuig was vanuit Chicago op Hawaï geland. Het verstoppen in het landingsgestel van een vliegtuig is extreem gevaarlijk vanwege de lage zuurstofniveaus en vriestemperaturen op grote hoogte. Volgens een rapport van de FAA uit 2011 overlijdt ongeveer 80% van de verstekelingen in externe compartimenten van vliegtuigen.

JetBlue stelt een intern onderzoek in naar de omstandigheden waaronder de twee mannen toegang tot het vliegtuig kregen. De luchtvaartmaatschappij benadrukt het belang van strikte beveiligingsmaatregelen en heeft toegezegd volledig samen te werken met de autoriteiten om herhaling te voorkomen.