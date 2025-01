Unieke prestatie F-16 Oekraïne

De inzet van de F-16 door Oekraïne laat zien dat het toestel nog lang niet achterhaald is. Gisteren deed de Oekraïense luchtmacht nog melding van een bijzonder succesvolle inzet.

Een Oekraïense F-16-piloot heeft tijdens één enkele missie afgelopen december zes Russische kruisraketten neergeschoten. Twee van de zes Russische raketten zouden zijn neergehaald door middel van het boordkanon. De unieke actie had plaats tijdens een massale Russische luchtaanval op de ochtend van 13 december, waarbij Rusland bijna tweehonderd drones en 94 raketten inzette.

‘Voor het eerst in de geschiedenis van de Fighting Falcon heeft een F-16 jachtvliegtuig zes Russische kruisraketten vernietigd tijdens één gevechtsmissie’, aldus de Oekraiense luchtmacht op sociale media. ‘Ze zeggen dat zelfs de Amerikanen niet konden geloven dat je het had gedaan’, aldus de Oekraïense luchtmachtwoordvoerder Yurii Ihnat in een interview met de piloot in kwestie van wie de identiteit om veiligheidsredenen geheim wordt gehouden.

Boordkanon

De F-16 zou een paar Russische raketten hebben neergeschoten met middellangeafstands- en korteafstandsraketten. Zonder raketten en met weinig brandstof werd de piloot uit het gebied teruggeroepen, maar hij zag nog een raket die richting Kyiv vloog. Hij verplaatste zich om deze te onderscheppen en opende het vuur met zijn boordkanon. De Oekraïense piloten hebben geleerd raketten neer te schieten met vliegtuigkanonnen in simulatoren in de VS, maar ze hadden dit nog nooit in echte gevechten geprobeerd.

Oekraïne heeft een aantal F-16 jachtvliegtuigen ontvangen van Nederland en Denemarken, die meerdere keren zijn ingezet voor luchtafweer tijdens Russische massale aanvallen op steden en infrastructuur. Eerder ging er al een F-16-toestel verloren. De claims aangaande deze bijzondere actie zijn nog niet door internationale media geverifieerd.