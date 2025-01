Ambtenaren bezorgd over krimpplannen Schiphol

Ambtenaren op het ministerie van Financiën maken zich zorgen over de voorgenomen krimp van Schiphol. Volgens Financiën zijn er ’grote risico’s voor de netwerkkwaliteit, de staatsdeelnemingen en de Rijksbegroting’.

Ambtenaren op het ministerie van Financiën zijn kritisch over de krimpplannen voor Schiphol. Dat meldt De Telegraaf naar aanleiding van opgevraagde en geopenbaarde overheidsdocumenten.

De ministeries Financiën en Infrastructuur en Waterstaat staan in de kwestie tegenover elkaar: ‘Wij zijn de afgelopen periode niet verder overtuigd door I &W dat dit besluit nodig is’, staat in een interne memo van het ministerie van Financiën. Ook wordt gesteld dat de ‘juridische en de politieke realiteit steeds meer door elkaar heen dreigen te lopen’. ‘Juridisch gezien lijkt Schiphol gewoon een vergunning voor 500.000 vluchten aan te kunnen vragen, maar op basis van (op zich begrijpelijke) politieke afwegingen zal een dergelijke aanvraag worden afgewezen’, staat in de stukken.

Krimp

Luchtvaartminister Madlener liet eerder weten dat vanaf november 2025 jaarlijks maximaal 478.000 vliegbewegingen op Schiphol mogen plaatsvinden. Dat komt neer op 4,4 procent minder vluchten dan nu. De geluidsoverlast zou hiermee worden bijgesteld naar een vermindering van 15 procent. In het regeerakkoord is echter gesproken over 17 procent vanaf 2025, uiteindelijk resulterend in 20 procent.

