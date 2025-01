Einde in zicht: deal ITA Airways aanstaande

Na jaren van lastige onderhandelingen lijkt de kogel door de kerk. Lufthansa zal zich volgens interne berichten over minder dan een week inkopen in ITA Airways.

Lufthansa zal naar verwachting op 13 januari een belang verwerven in de Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij ITA. Dat meldt een anonieme wel ingevoerde bron aan persbureau Reuters. Met een deal komt een einde aan jarenlange onderhandelingen. Het Duitse persbureau DPA berichtte voor het eerst over deze datum, die naar verluidt door Lufthansa-CEO Carsten Spohr genoemd is tijdens een evenement voor medewerkers. Een woordvoerder van Lufthansa weigerde commentaar te geven op de specifieke datum en benadrukte dat de overname naar verwachting begin 2025 zal worden afgerond.

Woelige onderhandelingen

Lufthansa is van plan 41 procent van ITA, de opvolger van het failliete Alitalia, te kopen voor 325 miljoen euro. De Europese Commissie keurde in november een pakket concurrentiemaatregelen goed. Eerder die maand kwam de aankoop van 41 procent in ITA-aandelen door Lufthansa nog plotseling in gevaar, toen de partijen op het punt stonden de laatste documenten uit te wisselen. Het geschil ontstond toen Lufthansa probeerde een clausule in te roepen om de prijs aan te passen op basis van de huidige waarde van ITA Airways in het traditioneel minder winstgevende vierde kwartaal.

Op basis van deze berekening dacht Lufthansa €10 miljoen te kunnen besparen op de overeengekomen prijs. Hoewel dit bedrag relatief klein lijkt ten opzichte van de totale transactie, was het genoeg om de deal te laten vastlopen. ‘Italië zal haar luchtvaartmaatschappij niet verkwanselen’, klonk het vanuit Rome. Toch zochten beide partijen algauw weer toenadering en nodigde de Italiaanse minister van Economische Zaken Lufthansa-topman Carsten Spohr uit in Rome.