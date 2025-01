Emirates onthult speciale 777-livery

Emirates, al jaren een sponsor van voetbalclub Real Madrid, heeft een Boeing 777 voorzien van een livery met afbeeldingen van sterspelers. Het toestel landde op 7 januari in Madrid en vervoerde het team naar Jeddah voor het Spaanse Super Cup-toernooi.

De speciaal uitgeruste Boeing 777 wordt in de komende maanden ingezet op routes naar steden als Athene, Wenen, Miami en Koeweit. De samenwerking tussen Emirates en Real Madrid begon in 2011, en sinds 2013 prijkt het logo van de luchtvaartmaatschappij op de shirts van de club. De huidige sponsorovereenkomst loopt tot 2026, waarmee Emirates de langstlopende shirtsponsor is in de geschiedenis van La Liga. Onder de spelers die op het toestel zijn afgebeeld, bevinden zich bekende namen zoals Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Luka Modric en Jude Bellingham.

Naast de zichtbare aanwezigheid op de shirts heeft Emirates zich in de afgelopen jaren ingezet om Real Madrid-fans exclusieve ervaringen te bieden. Deze samenwerking omvatte onder andere ontmoetingen met spelers en evenementen. Emirates begon in 2010 met vluchten naar Madrid en biedt nu tweemaal daags verbindingen naar de stad met een mix van A380’s en 777’s.

De speciale livery is onderdeel van Emirates’ bredere strategie om haar vloot te vernieuwen en opvallend in de markt te zetten. De luchtvaartmaatschappij heeft onlangs 36 toestellen volledig gerenoveerd, waaronder 26 Airbus A380’s en tien Boeing 777’s. Deze toestellen zijn uitgerust met nieuwe interieurs en Premium Economy-cabines. Bovendien heeft Emirates haar eerste Airbus A350 in gebruik genomen, die momenteel naar bestemmingen zoals Edinburgh en Koeweit vliegt.