JetBlue-passagier wil vertrekken via nooduitgang

Een JetBlue-vlucht van Boston naar Puerto Rico liep op 7 januari aanzienlijke vertraging op nadat een passagier de nooduitgang van het vliegtuig onverwachts had geopend. Het incident vond plaats op Boston Logan International Airport, waar de Airbus A320 zich op een actieve taxibaan bevond, klaar om te vertrekken naar Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan.

Not your everyday MADAY call when Jet Blue flt 161 (Airbus A320 B6161) calls the Control Tower at Boston Logan advising a passenger is trying to escape via a overwing emergency exit. There was a law enforcement passenger on the plane that was able to stop them and handcuff them.… pic.twitter.com/YSCIJz4fsa— Thenewarea51 (@thenewarea51) January 8, 2025