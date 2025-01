Lockheed haalde targets F-35 ruim

Defensieconcern Lockheed Martin heeft een succesvol 2024 achter de rug. Het bedrijf leverde 110 F-35’s. De bouwer van onder meer deze straaljager spint garen bij de geopolitieke spanningen in de wereld.

Lockheed Martin heeft in 2024 in totaal 110 F-35-gevechtsvliegtuigen geleverd aan de Verenigde Staten en haar bondgenoten. Het aantal leveringen komt aan de bovenkant van het target van 75 tot 110 vliegtuigen uit, dat CEO Jim Taiclet vorig jaar had gesteld. Lockheed verhoogde haar verkoopdoel in juli, nadat het Pentagon de levering van F-35’s had hervat. Dit gebeurde na een pauze van enkele maanden vanwege problemen met software.

Lockheed spint garen bij de geopolitieke instabiliteit in de wereld. Bij gevechten in Oekraïne en Israël zijn grote hoeveelheden munitie verbruikt, waaronder door Lockheed gemaakte Patriot-luchtafweerraketten, die worden gebruikt om inkomende vijandige raketten neer te schieten. Ook hebben in 2024 diverse landen hun defensie-uitgaven opgeschroefd en gekozen voor de F-35. De geavanceerde straaljager van Lockheed draagt ongeveer 30 procent bij aan de omzet van het bedrijf

TR-3

Lockheed is bezig met het upgraden van bestaande F-35’s als onderdeel van het Technology Refresh 3 (TR-3) programma, wat de F-35 betere displays en processoren geeft. Nieuw geproduceerde toestellen worden geleverd volgens de standaarden van het TR-3-programma.