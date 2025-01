VNV ageert tegen aso’s

Pilotenvakbond VNV is boos dat zwarte lijsten met passagiers in Nederland nog steeds niet tussen luchtvaartmaatschappijen worden gedeeld. Piloten en cabinepersoneel zijn hier volgens de vakbond het slachtoffer van.

In 2022 kondigden KLM en Transavia aan dat zij, als eerste maatschappijen ter wereld, gegevens uitwisselden van passagiers die zich misdragen hadden op vluchten van een van beide luchtvaartmaatschappijen. Het was de bedoeling dat ook andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zoals Corendon en TUI, zouden aansluiten bij dit initiatief. Tot op heden is dat echter nog niet gebeurd. Pilotenvakbond VNV spreekt er schande van.

De VNV maakt zich grote zorgen dat een nationale zwarte lijst van ernstig misdragende passagiers van tafel is geveegd en roept overheid en luchtvaartmaatschappijen op alsnog hier mee aan de slag te gaan! Laat werknemers en medepassagiers niet de in kou staan!



Meer incidenten

Ondanks het delen van de zwarte lijsten tussen KLM en dochteronderneming Transavia is het aantal probleempassagiers niet gedaald. In oktober 2024, in vergelijking met 2022, is het aantal passagiers dat voor problemen zorgt bij KLM met 52 procent toegenomen en bij Transavia zelfs met 168 procent. Volgens VNV-voorzitter Camiel Verhagen lijken zowel luchtvaartmaatschappijen als de overheid onvoldoende urgentie te voelen. Hiermee laten zij volgens Verhagen zowel het cabinepersoneel als passagiers die hinder ondervinden van asociaal gedrag van medereizigers in de steek.

Naast de stijging van het totale aantal incidenten blijkt uit gegevens van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat specifiek het aantal gemelde ‘zwaardere’ incidenten in de eerste negen maanden van het jaar met 43 procent is gestegen. Dit betreft meldingen van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die het Nederlandse luchtruim doorkruisen.