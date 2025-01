Aankoop F-35 door Marokko nabij

Marokko lijkt dicht bij de aanschaf van de F-35 te zijn. Met het Noord-Afrikaanse land krijgt Lockheed er een bijzondere nieuwe klant bij.

Marokko is in gesprek met de Verenigde Staten over een mogelijke overeenkomst voor de aankoop van 32 F-35 Lightning II gevechtsvliegtuigen. Met de deal zou naar verluidt een bedrag van rond de 16,5 miljard euro gemoeid zijn.

Als het daadwerkelijk tot een overeenkomst komt wordt Marokko het eerste Arabische en Afrikaanse land dat deze geavanceerde stealth-vliegtuigen aanschaft. De aankoop zou voor de Koninklijke Marokkaanse Luchtmacht, die momenteel met F-16’s vliegt, een grote modernisering betekenen. Marokko is al sinds 2020 met de Verenigde Staten in onderhandeling over deze aankoop, met Israël als bemiddelaar om de besprekingen te vergemakkelijken.

Spanningen en wapenwedloop

Marokko’s interesse in de F-35 wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder oplopende spanningen met Algerije. Algerije’s recente aankoop van veertien Su-57-jachtvliegtuigen van Rusland heeft naar verluidt bijgedragen aan Marokko’s beslissing om vergelijkbare capaciteiten te verwerven. Deze rivaliteit reikt verder dan militaire aankopen en betreft ook het conflict in de Westelijke Sahara, waar Algerije het Polisario Front steunt, dat door Marokko wordt bestreden.

De mogelijke aanschaf van F-35’s door Marokko is onderdeel van een bredere regionale wapenwedloop in Noord-Afrika. Deze stap kan buurlanden zoals Spanje ertoe aanzetten om hun defensiestrategieën te herzien en mogelijk zelf geavanceerde wapensystemen aan te schaffen, zoals de F-35. Dit kan het militaire evenwicht in de regio verstoren, spanningen doen oplopen en de diplomatieke verhoudingen beïnvloeden.