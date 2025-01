AirBaltic presenteert unieke nieuwe livery

AirBaltic heeft een speciaal ontworpen livery onthuld voor de binnenkort te ontvangen vijftigste Airbus A220-300. Het kleurenschema werd gepresenteerd in de eindassemblagefabriek van Airbus in Mirabel, Canada.

AirBaltic heeft de spciale livery van zijn vijftigste A220-300 gepresenteerd. Het ontwerp is het resultaat van een competitie die de Letse luchtvaartmaatschappij in november 2023 organiseerde. Het publiek, frequente reizigers van airBaltic en kunstenaars werden uitgenodigd om een uniek kleurenschema te ontwerpen voor het jubileumvliegtuig.

De competitie leverde in totaal 840 inzendingen op. Na een stemronde waarbij meer dan 28.000 leden van het airBaltic Club loyaliteitsprogramma betrokken waren, werden 21 ontwerpen geselecteerd. Hierop heeft airBaltic de rechten op de top drie ontwerpen verworven. Het winnende ontwerp, dat meer dan 30 procent van de stemmen kreeg, leverde de maker ook een cadeaubon van €3.000 van airBaltic op.

The day has finally arrived – say hello to our 50th @Airbus A220-300, inspired by the rich nature of the Baltic region and celebrating Latvian heritage ✈️💚 This work of art was created as part of a global livery design contest where over 28,000 airBaltic Club members actively… pic.twitter.com/BzM2gILMek— airBaltic (@airBaltic) January 9, 2025