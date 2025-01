Anoniem shoppen bij Airbus

Airbus ontving in 2024 bijna 900 bestellingen. Op de valreep bestelde verschillende partijen nog toestellen bij ’s werelds grootste vliegtuigbouwer. Opvallend is een grote anonieme bestelling.

In 2024 werden bij Airbus voor in totaal 878 vliegtuigen bestellingen geplaatst. 52 eerder bestelde toestellen werden geannuleerd waardoor het netto aantal bestellingen neerkwam op 826 vliegtuigen. Een bijzonderheid in het vierde kwartaal: het grote aantal anonieme bestellingen, waarbij de naam van de klant voorlopig onbekend blijft.

In oktober waren er twee bestellingen zonder vermelding van de klant, drie in november en nog eens vier in december. Een nog altijd onbekende klant bestelde op 19 december een Airbus A350-900 en weer een andere bestelde op 23 december zes A320 Neo’s en vier A321 Neo’s. Op 27 december kwam daar een anonieme bestelling voor twee A220-100’s bij.

De meest in het oog springende bestelling in de orderboeken viel echter op door het grote aantal. Kort voor het einde van het jaar, op 30 december, belandde er een echt grote order in het orderboek van de Europese vliegtuigbouwer. Een klant, die voorlopig onbekend wil blijven, bestelde in totaal 75 vliegtuigen. Het gaat om 49 Airbus A320 Neo’s en 26 A321 Neo’s.

Wie de vliegtuigen heeft besteld is dus vooralsnog onduidelijk. De grootte van de bestelling duidt er echter op dat het om een luchtvaartmaatschappij gaat die zich uit concurrentieoverwegingen nog niet bekend wil maken. Een dergelijk belang lijkt voor bijvoorbeeld een leasemaatschappij minder waarschijnlijk.