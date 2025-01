Boeing doneert flink aan inauguratie Trump

Boeing betaalt mee aan de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.

Boeing doneert een miljoen dollar aan de organisatie van de inauguratie van Donals Trump als 47e president van de VS. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven dragen financieel bij aan de inauguratie van de aankomende Amerikaanse president. De vliegtuigfabrikant voegt zich bij andere grote Amerikaanse ondernemingen, zoals General Motors, Ford en Meta, het moederbedrijf van Facebook, die eveneens aanzienlijke bedragen hebben toegezegd voor het evenement op 20 januari.

Ook Ford, General Motors en Toyota hebben elk 1 miljoen dollar geschonken aan het inaugurele comité. Techbedrijf Microsoft maakte donderdag bekend eveneens 1 miljoen dollar te doneren aan het evenement. Dit betekent een verhoging van hun bijdrage, aangezien het bedrijf zowel in 2017 als in 2021 een donatie van 500.000 dollar deed. Of hier een specifieke reden achter zit is niet bekend. Door het grote aantal donors is er niet voor iedereen een VIP-pakket beschikbaar.

Anders dan in Nederland is het in de Verenigde Staten erg gebruikelijk dat bedrijven grote bedragen doneren aan politici en evenementen als een inauguratie. De donatie van Boeing is niet politiek gekleurd. Ook aan eerdere inauguraties doneerde het bedrijf 1 miljoen dollar. De laatste drie presidentiële inauguraties, inclusief die van Trump in 2017, werden met het bedrag ondersteund.

Trump en Boeing

De relatie tussen Boeing en Trump verslechterde de afgelopen jaren. Tijdens zijn presidentschap in 2019 nam hij het besluit de Boeing 737 MAX-vliegtuigen aan de grond te zetten na de twee dodelijke crashes met deze vliegtuigen van Lion Air en Ethiopian Airlines. Normaal gesproken neemt de Federal Aviation Administration (FAA) dergelijke beslissingen. Eerder maakte David Calhoun, toenmalig Boeing-CEO, bekend de met Trump gesloten Air Force One-deal te betreuren.