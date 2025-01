EASA waarschuwt voor Russisch luchtruim

EASA, de luchtvaartautoriteit van de Europese Unie, benadrukt de risico’s die verbonden zijn aan het vliegen in het Russische luchtruim.

Het European Union Aviation Safety Agency (EASA) heeft donderdag een nieuwe waarschuwing uitgevaardigd waarin niet-Europese luchtvaartmaatschappijen wordt aangeraden om niet door het luchtruim boven West-Rusland te vliegen vanwege het risico om onbedoeld het doelwit te worden van Russische luchtafweersystemen. De waarschuwing volgt op de crash van vorige maand in Kazachstan. Hierbij werd een vliegtuig van Azerbaijan Airlines geraakt door Russische luchtafweersystemen die zich naar alle waarschijnlijkheid richtten op Oekraïense drones. Bij de crash kwamen minstens 38 mensen om het leven.

President Vladimir Poetin bood zijn excuses aan aan de leider van Azerbeidzjan voor wat het Kremlin een ‘tragisch incident’ noemde. De verklaring van het Kremlin vermeldde echter niet dat Rusland het vliegtuig had neergeschoten, maar gaf aan dat er een strafrechtelijk onderzoek was geopend.

Waarschuwing

‘Het voortdurende conflict naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne brengt het risico met zich mee dat burgerluchtvaartuigen onbedoeld het doelwit worden in het luchtruim van de Russische Federatie, als gevolg van mogelijke tekortkomingen in de civiel-militaire coördinatie en de mogelijkheid van verkeerde identificatie’, aldus EASA. De burgerluchtvaartorganisatie raadt aan niet te opereren in het getroffen luchtruim van de Russische Federatie, gelegen ten westen van de zestigste lengtegraad op alle hoogtes en vliegniveaus.

Sluiting luchtruim

De waarschuwing van de EASA is bedoeld voor niet-Westerse maatschappijen. Westerse airlines wordt de toegang tot het Russische luchtruim ontzegd. Kort na de Russische inval in Oekraïne kwam de Europese Unie met ingrijpende sancties tegen Rusland, waaronder het sluiten van het luchtruim voor ‘elk vliegtuig dat eigendom is van, gecharterd is door of anderszins gecontroleerd wordt door een Russische rechtspersoon.’ In reactie hierop deed Rusland hetzelfde voor Europese luchtvaartmaatschappijen die het Russische luchtruim gebruiken om tussen Europa en Azië te vliegen, in de problemen heeft gebracht. Met name Amerikaanse en Europese maatschappijen hebben daarom alternatieve routes moeten uitstippelen om de risicovolle gebieden en beperkingen te omzeilen