MD-11 mogelijk terug naar Madurodam

Nu het op 11 januari tien jaar geleden is dat de PH-KCD Florence Nightingale als laatste van de tien KLM-MD-11’s naar de woestijn werd gevlogen voor ontmanteling, gaan Charley Valette en Lieneke Koornstra van start met een onderzoek of het mogelijk is de 11de KLM-MD-11, de PH-KLM, een terugkeer te laten maken naar het Madurodam. Aad Ouborg, de huidige eigenaar van het schaalmodel, doet het van de hand.

Helaas bleek het destijds niet mogelijk om een van de karakteristieke tri-jets in Nederland te bewaren. Nu doet zich een unieke mogelijkheid voor om een bijna echte MD-11 in KLM-livery te bemachtigen, schaal 1 op 25. Honderdduizenden mensen zagen deze miniatuur-MD-11 op het kleine Schiphol in Madurodam. Het model is destijds geveild waarna de opbrengst naar het Rode Kruis en de wederopbouw van Sint Maarten is gegaan. Vooralsnog staat het te pronken in de tuin van een Nederlands bedrijf waar onder andere koffers worden verkocht. Ouborg zocht contact met Koornstra en liet haar weten het model te willen verkopen nu hij al enige tijd weg is uit het bedrijf.

In Nederland is niets van dit unieke vliegtuigtype overgebleven. ‘Hoe gaaf zou het zijn als er middels crowdfunding een bijna echt exemplaar tentoongesteld kan worden!’, menen Valette en Koornstra, beiden onder meer bekend van de Farewell-serie over de MD-11, Fokker 70 en Boeing 747. ‘Dit kan dan gebeuren naast de DC-3 die inmiddels op Madurodam is geland en daar een unieke attractie vormt als ode aan ’s werelds oudste luchtvaartmaatschappij. Hoe mooi zou het zijn als ook de 80-jarige relatie van KLM met Douglas zichtbaar kan worden gemaakt in dit attractiepark.’

Er hangt wel een prijskaartje aan het model: €15.000,00. ‘Best een hoop geld, maar als er 200 mensen bereid zijn €75 te doneren voor zoiets bijzonders lijkt het ons haalbaar’, stellen Valette en Koornstra. ‘Voor €25 extra is een persoonlijke noot in de vorm van de notie van je naam en relatie op een aluminiumplaat ook nog mogelijk. Deze plaat zal naast het MD-11-model worden geplaatst.’

© Madurodam