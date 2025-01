KLM 737 kan niet landen op bestemming, wijkt uit

Een Boeing 737-700 van KLM maakte een ongeplande landing in Birmingham (Verenigd Koninkrijk) doordat sneeuw het vliegverkeer in Manchester tijdelijk stillegde.

Het toestel, registratie PH-BGH, steeg afgelopen donderdagochtend om 8:45 uur, drie kwartier later dan gepland, met vluchtnummer KL1029 vanaf de Polderbaan (18R/36L) op Schiphol op in de richting van Manchester. Via de Noordzee vloog de 737 het Engelse luchtruim binnen. Het Met Office, het KNMI van het Verenigd Koninkrijk, gaf ten westen van Manchester een waarschuwing af voor sneeuw en ijs. Voor de luchthaven van de stad werd die echter niet afgegeven. Toch begon het daar onverwachts te sneeuwen.

Door onverwachte sneeuw kon de KLM 737 niet in Manchester landen © Flightradar24.com

Landingsbanen tijdelijk gesloten

De sneeuwval leidde ertoe dat in de ochtend tijdelijk niet geland kon worden op Manchester Airport. ‘Onze landingsbanen zijn tijdelijk gesloten vanwege de grote hoeveelheid sneeuw, terwijl onze grondteams hard werken om die zo snel mogelijk vrij te maken’, zei een woordvoerder van het vliegveld bij Manchester Evening News. Op dat moment was de 737 nog onderweg naar de Engelse stad. Ten noorden kwam het vliegtuig in een holding pattern terecht. Na meerdere rondjes vloog het precies over de luchthaven van Manchester waarna het uitweek naar Birmingham, een stad ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Manchester. Dat deed de 737 op dat tijdstip onder meer samen met Airbus A320’s van easyJet en Lufthansa.

Uiteindelijk niet naar Manchester

Het KLM-vliegtuig vloog uiteindelijk vanuit Birmingham terug naar Amsterdam. Rond 11:15 uur lokale tijd steeg het toestel op en om 13:00 uur arriveerde het. Behalve de KL1029 ondervonden meer KLM-vluchten vanaf Schiphol naar Manchester hinder. Vlucht KL1031 vond geen doorgang, terwijl de KL1033, uitgevoerd met de nieuwe Airbus A321neo, met bijna twee uur vertraging landde. De vluchten van KLM die aan het einde van de middag en in de avond plaatsvonden, landden wel op tijd.